وكالة الطاقة الدولية: تراجع نمو الطلب العالمي على النفط

باريس-سانا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى أضعف مستوى له في أكثر من عام خلال الربع الماضي.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري اليوم “إن الاستهلاك العالمي زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا فقط في الربع الثاني وهي أقل زيادة منذ أواخر عام 2022”.

وتوقعت الوكالة أن يظل معدل نمو الطلب العالمي على النفط أقل من مليون برميل يومياً في عامي 2024 و2025.

وقالت الوكالة “إن الطلب العالمي على النفط مستمر في الانخفاض”.

ولا تزال أسعار النفط الخام تتداول بالقرب من 85 دولاراً للبرميل في بورصة لندن.

وتوقعت الوكالة أن تكون مخزونات النفط العالمية متوازنة إلى حد كبير في الربع الرابع حتى لو لم تلتزم مجموعة “أوبك بلس” بخطط الانتاج وتوقعت الوكالة ان تتحول الأسواق إلى فائض خلال معظم العام المقبل.

وفي تقارير طويلة الأجل توقعت وكالة الطاقة ان يتوقف نمو الطلب العالمي على النفط تماماً قبل نهاية العقد الجاري مع تحول الدول بعيداً عن الوقود الأحفوري في محاولة لتجنب التغير المناخي الكارثي.

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