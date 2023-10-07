القيادة المركزية لحزب البعث: عملية طوفان الأقصى تؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته أقوى من أي وقت مضى

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن شعبنا العربي الفلسطيني بمقاومته الباسلة خلال عملية “طوفان الأقصى” يؤكد مرة أخرى أنه أقوى من أي وقت مضى، وقد أتم اليوم معجزة جديدة في التصدي تضاف إلى معجزاته منذ احتلال الصهاينة لأرض فلسطين العربية.

وقالت القيادة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “إن بطولات المقاومة الفلسطينية أسهمت في تعزيز نضالنا المشترك ضد الإرهاب والصهيونية الغادرة، وعززت فينا الأمل بالنصر”.

وأضافت القيادة: “ما تشهده الأراضي الفلسطينية العربية الطاهرة اليوم ليس مجرد صدمة قوية للصهاينة، متناسين درس تشرين التحرير الذي قهر (الجيش الذي لا يقهر)، وانتصارات المقاومة اللبنانية في تحرير الجنوب، وتصدي سورية لقوى الإرهاب كله وللحروب بكل أنواعها”.

وتابعت القيادة المركزية: “إن حزب البعث العربي الاشتراكي باسم كل قواعده في سورية والوطن العربي والعالم، وباسم جميع أبناء الشعب العربي السوري، يتوجه بتحية الفخر والاعتزاز إلى المقاومين الأبطال على أرض فلسطين العربية، وإن معركتنا في سورية وتصدينا للإرهاب والجرائم الوحشية تصب في المقصد العروبي نفسه الذي يقاوم من أجله أشقاؤنا في فلسطين، ولا شك في أن الشعب الواحد في سورية وفلسطين ومعه كل المقاومين العرب سيصل بالنهاية إلى النصر المؤزر ما دام متمتعاً بهذا القدر من الإباء والثقة برسالة العروبة ومستقبل الأمة”.

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