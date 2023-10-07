أحزاب وشخصيات عراقية وأردنية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

عواصم-سانا

أدانت شخصيات رسمية عراقية وعدد من الفعاليات وزعماء العشائر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب السوري وجيشه.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي في بيان: “تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الحادث الارهابي الجبان الذي طال حفلَ تخريج طلاب الكليةِ الحربية في مدينةِ حمص والذي راح ضحيته العديد من الطلاب المتخرجين وعوائلهم الكريمة، حيث اغتالت يد الارهاب فرحتهم وفرحة بلدهم بهم”.

وأضاف العباسي: “أتقدم بأحر التعازي والمواساة الى الحكومة والشعب السوري، وأتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء الابطال برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

ونيابة عن رئيس الوزراء تقدم وزير الداخلية في الحكومة العراقية عبد الأمير كامل الشمري بخالص العزاء لأسر شهداء الاعتداء الإرهابي متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما أبرق كل من اللواء حسين جاسم كعبير وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري وهادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في الحكومة العراقية ومجلس النواب وزعماء العشائر العربية لإدانة هذا الاعتداء الإرهابي ولتأكيد وقوفهم إلى جانب سورية قيادة وشعباً.

وفي الأردن أدانت الأحزاب والهيئات الأردنية الاعتداء الإرهابي وأكدت تضامنها مع الشعب والحكومة السورية.

ودعت الأحزاب والقوى الأردنية في بيان اليوم إلى وقفة تضامنية أمام السفارة السورية في عمان غداً لتعبر عن تضامنها مع سورية وجيشها ولتقديم واجب العزاء للشعب السوري الشقيق.

وضمت هذه الأحزاب كلا من حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني وحزب البعث العربي الديمقراطي والحزب الشيوعي الأردني وحزب الإصلاح والتجديد الأردني وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي الأردني.

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