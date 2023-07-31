إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين منها، وقامت بتفتيش مركباتهم ما أعاق حركة تنقلاتهم.

وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح توسيع عمليات الاستيطان.

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