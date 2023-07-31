SCS-NET
الشريط الإخباري

إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال شرق رام الله

2023-07-30

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين منها، وقامت بتفتيش مركباتهم ما أعاق حركة تنقلاتهم.

 وتتعرض قرية المغير لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، بهدف الاستيلاء على أراضيها لصالح توسيع عمليات الاستيطان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة فلسطيني باعتداء للمستوطنين شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا أصيب شاب فلسطيني بجروح اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved