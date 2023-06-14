(سلامة قلبك)… مبادرة بالتعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي وصحة اللاذقية

اللاذقية-سانا

أطلق الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مديرية الصحة في اللاذقية مبادرة (سلامة قلبك)، بهدف تلبية احتياجات الناس التي تعاني أمراض القلب من المتضررين في الزلزال والمحتاجين في المحافظة، وذلك في مشفى الباسل للأمراض والجراحة القلبية باللاذقية.

وأوضح رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي محمد الكعبي في تصريح للصحفيين أن هذه المبادرة تعود إلى رصد حالات كثيرة من مرضى القلب خلال الاستجابة الأولية للزلزال ومرحلة التعافي، وتهدف إلى دعم المحتاجين في إجراء جراحة القثطرة والجراحات القلبية الأخرى، إلى جانب توعية المجتمع لأهمية ممارسة الرياضة، وتلافي بعض السلوكيات المسببة لأمراض القلب، لافتاً إلى التعاون الكبير مع المؤسسات الحكومية في سورية من أجل استفادة جميع مرضى القلب من هذه المبادرة.

وأشار مدير الصحة في اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف إلى أن هذه المبادرة الثالثة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ومديرية الصحة، وتأتي أهميتها لأنها تلبي الاحتياجات اللازمة لمرضى القلب، إلى جانب جهوزية الكوادر الطبية والخدمات المتوافرة لتقديم المساعدة مجاناَ.

وأوضح مدير مشفى الباسل للأمراض والجراحة القلبية الدكتور أيهم شعبو أن إدارة المشفى تقوم برفع قوائم أسماء مرضى القلب إلى الهلال الأحمر الإماراتي، مع تقييم طبي لحالة كل مريض إلى جانب تقديم الاحتياجات العلاجية الضرورية لتوفيرها، إضافة إلى التكلفة الإجمالية.

ونوه رئيس قسم الجراحة القلبية الدكتور غياث بدور إلى أهمية هذه المبادرة في تأمين المواد المكلفة جداً، وهي مبادرة تساهم في مساعدة المتضررين من الزلزال أو المحتاجين بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وقدمت السيدتان وداد حمود وابتسام صالح الشكر للهلال الأحمر الإماراتي والكوادر الطبية في المشفى على استجابتهم السريعة والاهتمام بمساعدتهن في تسهيل إجراء العملية الجراحية في القلب.

وعبر المريض أحمد رجب عن سعادته بإجراء جراحة قثطرة بفضل الأيادي البيضاء بعد معاناته من المرض وصعوبة تأمين تكاليف العملية.

هازار حمود

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