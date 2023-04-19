مأدبة إفطار لمئة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بحلب

حلب -سانا

احتضنت الحديقة العامة في حلب مساء اليوم مأدبة إفطار وفقرات ترفيهية نظمتها مبادرة حياة بالتعاون مع تجمع شيفات سورية حول العالم مستهدفة 100 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ترعاهم جمعية الرجاء الخيرية.

وبين المنسق العام لمبادرة حياة شكري قيومجي أن المأدبة هي الثانية من نوعها خلال شهر رمضان بعدد كلي يصل إلى 200 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مأدبة تتوزع حالاتهم على ثلاث فئات، صعوبات التعلم ومتلازمة داون والتأخر ذهني.

كما تتضمن الفعالية فقرات غنائية راقصة للأطفال تؤديها شخصيات تنكرية بهدف تقديم الدعم النفسي لهذه الفئة من الأطفال.

وقال الشيف جوزيف منير إن الفعالية تمثل فرصة لجمع الأطفال باهتمام خاص حول لقمة محبة من وحي معاني شهر رمضان الفضيل، ومشاركتهم أبرز القيم من تقبل واحترام واستغلال الخبرة المهنية في خدمة هؤلاء الأطفال.

ومن أمهات الأطفال الحاضرين أشارت إيمان أنطاكلي أن للقاء معاني إنسانية وروحية في ترجمة مدلولات الشهر الفضيل والحفاظ على أهم تراثه، وهو اللقاء بمحبة وتشارك اللقمة، علماً أن له وقعاً خاصاً في نفسية الأطفال من هذه الفئة عندما يشعرون باهتمام المجتمع بهم ودمجهم في أبرز عاداته وتقاليده.

أوهانيس شهريان

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