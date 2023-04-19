بفوزه على تشلسي .. ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن- سانا

جدد نادي ريال مدريد الإسباني فوزه على مضيفه تشيلسي الإنكليزي بنتيجة 2/0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب “ستامفورد بريدج” ضمن منافسات إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقاد المهاجم البرازيلي رودريجو جوس فريقه ريال مدريد للفوز بعد تسجيله هدفين في الدقيقتين 60 و80 من عمر اللقاء.

وكان ريا ل مدريد قد فاز ذهابا 2/صفر على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، وبذلك تأهل للمربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 4/صفر.

وسيواجه فريق ريال مدريد في الدور نصف النهائي الفريق المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، حيث ستقام مباراتهما مساء غد الأربعاء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency