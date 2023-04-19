اتفاق لإحداث فرع للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في حمص

دمشق-سانا

وقع المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في سورية اتفاق تعاون مع غرفة صناعة حمص اليوم لافتتاح فرع له في حمص.

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في مقر المكتب بالمنطقة الحرة في دمشق العمل على نشر الثقافة الالكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق إقامة فرع المكتب في حمص لورشات عمل ودورات تدريبية بشكل دوري، عن طريق خبراء وأكاديميين في المجالات المطلوبة.

واتفق الجانبان على التعاون لإطلاق منصة تجارة الكترونية بهدف تكوين بذرة الاقتصاد الرقمي في حمص وربط المنتج بالمستهلك، على أن تتخطى المنصة الحدود الجغرافية السورية في التسويق لها والاستفادة من أسواق الدول المنضوية ضمن الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية وهي: لبنان ومصر والعراق والأردن وسلطنة عمان.

وفي تصريح له بين رئيس مجلس إدارة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الالكترونية في سورية الدكتور محمد فرعون أهمية الاتفاق، كونه يأتي ضمن خطة لافتتاح فروع في بقية المحافظات وتحقيق أهدافه في تعميق الثقافة الالكترونية والتعريف بكامل الأدوات اللازمة لتسريع عجلة التحول الرقمي.

من جهته رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي الذي وقع الاتفاق من جانب الغرفة أشار في تصريح مماثل إلى أهمية تضافر الجهود لتنفيذ بنود الاتفاق، ودعم عمل الفرع في حمص وتقديم التسهيلات له، واعتماد أدوات التحول الرقمي في سورية ونشر توسيع ثقافة التجارة الالكترونية، وفتح آفاق أوسع لعملية التطور الاقتصادي في البلاد والتي ستكون التجارة الالكترونية أحد أدواتها المهمة والرئيسية.

وكان الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية أطلق عمل مكتبه الإقليمي في سورية في شهر حزيران الماضي ضمن فعاليات معرض “هايتك” لتقنيات الاتصالات والتكنولوجيا الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق .

أحمد سليمان

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