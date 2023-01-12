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إصابة سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس

2023-01-12

القدس المحتلة-سانا

أصيب سبعة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور بأعداد كبيرة، وحاصرت منزلاً في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص بينهم صحفي، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لقوات الاحتلال.

واستشهد فلسطيني واعتقل 19 في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة الغربية.

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