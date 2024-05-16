قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً وتهدم منزلاً بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات السموع وبيت أمر في الخليل وسلواد في رام الله وأحياء في جنين ونابلس وطوباس وقلقيلية، واعتقلت 12 فلسطينياً.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات بلدة إذنا غرب الخليل، وهدمت منزلاً وشردت قاطنيه، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وأجبرتهم على الخروج من أراضيهم.

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