ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بانخفاض الدولار، وذلك قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1883 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1886.30 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.61 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1068.81 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1786.85 دولاراً للأوقية.

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