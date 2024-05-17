إسبانيا ترفض السماح برسو سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي

مدريد-سانا

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده رفضت السماح لسفينة تحمل شحنة من الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بالرسو في ميناء إسباني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مانويل ألباريس قوله للصحفيين في بروكسل أمس: “هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بمثل هذا الإجراء، لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى “إسرائيل” تريد أن ترسو في ميناء إسباني.. ومن الآن فصاعداً سينطبق الشيء نفسه على أي سفينة تحمل أسلحة إلى هناك وترغب في الرسو في ميناء إسباني”.

وتابع مانويل ألباريس: “سترفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسو هذه لسبب واضح، وهو أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام”.

بدوره أوضح وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أن الأمر يتعلق بالسفينة ماريان دانيكا التي طلبت الإذن بالتوقف في ميناء كارتاخينا في جنوب شرق إسبانيا في الـ 21 من أيار الجاري.

وتعد إسبانيا التي أوقفت مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي واحدة من الأصوات الأوروبية الأكثر انتقاداً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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