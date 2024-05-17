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المقاومة اللبنانية تستهدف موقعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جعتون وتوقع عدداً منهم بين قتيل وجريح

2024-05-17

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية موقعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جعتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت المقاومة في بيان أنه “ودعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّ مقاتلو المقاومة اليوم هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الانقضاضية على المقر المُستحدث

لقيادة أحد الكتائب العسكرية للعدو في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح. ‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت مساء أمس العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم قرية هونين اللبنانية المحتلة، محققة إصابات مباشرة.

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