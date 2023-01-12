السورية للتجارة بالسويداء تستجر 7 أطنان من الحمضيات والخضار من طرطوس

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء 7 أطنان من الحمضيات والخضار من محافظة طرطوس، وبدأ بطرحها اليوم في صالة المدينة للخضار والفواكه.

وذكرت رئيسة دائرة التسويق الزراعي في فرع المؤسسة رشا غنام في تصريح لمرسل سانا اليوم أن الكميات التي جرى استجرارها شملت الحمضيات بأنواعها والخيار والبندورة والباذنجان والفليفلة، مبينة أنه يتم بيعها بأسعار مخفضة عن السوق بنسب تتراوح بين 10 و 20 بالمئة، وذلك حسب الصنف والنوع.

وأوضحت غنام أن الاستجرار يأتي في إطار عمل المؤسسة لتسويق منتجات المزارعين والتدخل الإيجابي، لافتة إلى وجود خطة لاستجرار كميات إضافية من الخضار والفواكه للمحافظة خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

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