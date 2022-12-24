سياسي أمريكي:من يؤيد ضخ الأسلحة لأوكرانيا يدعم ويمول النازية فيها

واشنطن-سانا

اعتبر المرشح لمنصب محافظ ولاية كنتاكي الأمريكية جيفري يانغ أن كل نائب ديمقراطي صوت في الكونغرس الأمريكي لصالح اعتماد حزمة جديدة مما يسمى مساعدات عسكرية لأوكرانيا سيكون ممولاً للنازية.

وقال يانغ في تعليق نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وفق ما نقلت وكالة نوفوستي: “أشعر بالاشمئزاز من كل ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح تقديم أسلحة وأموال إضافية للحكومة النازية في أوكرانيا”.

وأضاف يانغ: “لو كنت هناك لصوت ضد الحزب الديمقراطي الإمبريالي الفاسد الذي يروج للحرب”.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت أمس على مشروع الميزانية الفيدرالية الأمريكية لعام 2023 المالي بقيمة نحو 1.70 تريليون دولار، ومن ضمنها تخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.

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