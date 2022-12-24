مبادرة لتوزيع 962 معطفاً شتوياً على رياض الأطفال بالسويداء

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة التعليمية التنموية الخيرية في السويداء 962 معطفاً شتوياً على 24 روضة لرياض الأطفال في مختلف مناطق المحافظة، وذلك ضمن مبادرة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وذكرت رئيس مجلس أمناء المؤسسة ريماز عبد الحي لمراسل سانا اليوم أن التوزيع شمل جميع طلاب رياض الأطفال المشاركة ضمن مهرجان الطفولة الذي ترافق على مدار الأسبوع الماضي بفعاليات ترفيهية واحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وبينت عبد الحي أن الكميات الموزعة من المعاطف بدعم من الفعاليات الخيرية، تضاف إلى نحو 1500 معطف شتوي، تم توزيعها لأطفال الرياض بمختلف مناطق المحافظة خلال العام الدراسي الحالي، كما تأتي استكمالاً لحملة “نسجنا دفء أطفالنا بأنامل نسائنا”، التي استهدفت أيضاً طلاب المدارس بتوزيع المعاطف الشتوية عليهم.

يذكر أن مؤسسة مرساة أشهرت العام الماضي ونفذت العديد من المبادرات الخيرية والتنموية والتعليمية في محافظة السويداء.

عمر الطويل

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