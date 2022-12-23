الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر العدد الرابع عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم العدد الرابع عشر من سلسلة العلم والتقانة والابتكار، متضمناً مجموعة من الموضوعات العلمية المتنوعة، وأهم نشاطات الهيئة.

ويسلط العدد الجديد الضوء على الحوسبة الكمومية ومراحل تطورها والفرق بين الحوسبة التقليدية والحوسبة الكمومية ومبادئها والاستخدامات المتوقعة للحوسبة الكمومية، وكذلك تقديم لمحة عن منجزات المخترع اللبناني حسن كامل الصباح وعالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، وكذلك التعريف بعدد من الاكتشافات العلمية والاختراعات مثل (دوران الأرض حول الشمس و الفولاذ المقاوم للصدأ) والتعريف بعدد من الجهات العلمية البحثية الوطنية والعالمية.

كما تضمن العدد الجديد عرض قصة نجاح للهيئة العامة للتقانة الحيوية طريقة جديدة لكشف الغش في السمن الحيواني، إضافة إلى شرح عدد من التعاريف والمصطلحات العلمية، وتسليط الضوء على عدد من المواضيع العلمية مثل إكثار نبات (الفنكا) مخبريا وإنتاج القلويدات المستخدمة في علاج الأورام السرطانية، وكذلك عملية تحويل المخلفات العضوية إلى سماد، إضافة إلى عرض لطرائق خلق الروح الإيجابية وتطوير القدرات.

وتستهدف السلسلة التي تصدرها الهيئة دورياً كل ثلاثة أشهر على موقعها الإلكتروني، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي المهتمين والمعنيين بنشاطات البحث العلمي في سورية والعالم من خلال تعريفهم بنشاطات الهيئة والجهات العلمية الوطنية إلى جانب طرح عدد من المواضيع العلمية المحلية والعالمية.

هيلانه الهندي

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