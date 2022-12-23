فان غال يرحل عن تدريب المنتخب الهولندي

أمستردام-سانا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رحيل لويس فان غال رسمياً عن تدريب المنتخب الوطني.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي أنه مع نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم 2022 فإن فان غال 71 عاماً سيرحل عن تدريب الفريق وسيكون رونالد كومان المدير الفني الجديد لمنتخب الطواحين بداية من تصفيات أمم أوروبا 2024 التي ستنطلق بداية من شهر آذار المقبل.

وكان المنتخب الهولندي قد ودع بطولة كأس العالم 2022 في قطر من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

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