إضاءة شجرة الميلاد في القامشلي

القامشلي-سانا

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أضاء مجلس مدينة القامشلي شجرة الميلاد مساء اليوم في شارع القوتلي وسط مدينة القامشلي بحضور رسمي وشعبي.

وبين قس كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي عبد المسيح يوسف في تصريح لمراسلة سانا أن إضاءة الشجرة بمثابة رسالة نوجهها للعالم كسوريين أن نور الحقيقة لابد أن ينتشر في هذا البلد الذي يستحق الفرح والخير وتجاوز جميع المحن لأنه شعب محب للحياة، لافتاً إلى أن أهالي القامشلي بتآلفهم ومحبتهم يمثلون شعب سورية بكل أطيافه.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة القامشلي المهندس سهيل رهاوي أن إنارة الشجرة هي رسالة عطاء ومحبة وسلام، لافتاً إلى تضحيات الجيش العربي السوري، متمنياً أن يكون العام الجديد عام أمان وسلام لكل السوريين.

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