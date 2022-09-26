مظاهرة في ألمانيا للمطالبة بتشغيل خط غاز السيل الشمالي 2

برلين-سانا

تظاهر مئات الأشخاص شمال شرق ألمانيا، مطالبين بتشغيل خط غاز (السيل الشمالي 2)، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى بلادهم.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الاخبارية أن متظاهرين بمدينة لوبمين شمال شرق البلاد رفعوا الأعلام الروسية، ولافتات ترفض الغاز الأمريكي كبديل عن الغاز الروسي كتب عليها: (غاز أمريكا لا) و(غاز نورد ستريم 2 نعم)، كما طالبوا الحكومة بالرحيل.

بدوره قال مارتن كلين وهو أحد منظمي التظاهرة: إن ألمانيا لديها اتفاقية طويلة الأمد مع روسيا، فهي تشتري الغاز بأسعار رخيصة.

وكان مئات الأشخاص تظاهروا في مدينة كولونيا غرب ألمانيا في الخامس من الشهر الجاري، لمطالبة برلين بالتوقف عن دعم النظام في أوكرانيا، وإلغاء العقوبات التي فرضتها على روسيا.

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