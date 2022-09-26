الهدمي: اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنيه الأقصى محاولة لتهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي أن اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومستوطنيه المسجد الأقصى المبارك اليوم، واعتداءهم على الفلسطينيين فيه محاولة لتهويده.

وأدان الهدمي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد المسجد الأقصى، مبيناً أن قوات الاحتلال حولته إلى ثكنة عسكرية، من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين، مطالباً المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات.

من جانبه حذر رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني من تفجر الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، جراء الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى.

ولفت الحسيني إلى أن اقتحام المستوطنين للأقصى هجمة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية عبر تصعيد وتيرة الاقتحامات اليومية للأقصى، والجولات الاستفزازية فيه، والتعدي على محتوياته، والحفريات الجارية بمحيطه وفي حائط البراق والقصور الأموية، بغية تهويده بالكامل.

ودعا الحسيني الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه الرامية إلى السيطرة على الحرم القدسي وتهويده.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت اليوم أن الشعب الفلسطينى لن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بالمساس بالمسجد الأقصى أو تدنيسه، وسيفشل كل مخططاته التهويدية، كما أوضحت الخارجية الفلسطينية أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ يشكل غطاء تستظل به سلطات الاحتلال، للتمادي في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية.

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