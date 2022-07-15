منتخب سورية لكرة السلة يخسر أمام نظيره الياباني ببطولة كأس آسيا

جاكرتا-سانا

خسر منتخب سورية لكرة السلة أمام نظيره الياباني اليوم بنتيجة 56-117 نقطة وذلك في مباراته الثانية ببطولة كأس آسيا للرجال المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحساب المجموعة الثالثة.

وتقدم المنتخب الياباني في جميع الأرباع بواقع 29-9 نقاط و39-18 نقطة و28-15 نقطة و21-14 نقطة.

ولحساب المجموعة الثالثة أيضاً فازت إيران على كازاخستان بنتيجة 96-60 نقطة بعد أن تقدمت في جميع الأرباع بواقع 27-24 و15-9 و28-9 و26-18.

وكان منتخبنا خسر بمباراته الاولى أمام نظيره الإيراني بنتيجة 67-80 نقطة على أن يواجه نظيره الكازاخي بعد غد في ختام الدور الأول.

ويشارك بالبطولة 16 منتخباً موزعين على 4 مجموعات تلعب الدور الأول مع بعضها من مرحلة واحدة ليتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي على أن يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث مع بعضهما بنظام الكروس في التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي حيث يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية والفائز يواجه متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي كما يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والفائز يلتقي متصدر المجموعة الرابعة بالدور نفسه.

كما سيلعب ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الرابعة ليلاقي الفائز متصدر المجموعة الأولى بينما يلعب ثالث المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة على أن يلعب الفائز مع متصدر المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.

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