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منتخب شباب سوريا بكرة القدم يتعادل مع نظيره الياباني ببطولة كأس آسيا

2025-02-17

بكين-سانا

تعادل منتخب سوريا الوطني للشباب بكرة القدم (تحت 20 عاماً) مع نظيره الياباني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الصين.

وسجل هدفي منتخبنا حسن مصطفى وأحمد الصوفي، ليحصد منتخبنا بهذا التعادل نقطته الأولى في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف لهدفين.

ويأتي منتخبنا بالمركز الثالث بنقطة واحدة بالمجموعة الرابعة خلف منتخب كوريا الجنوبية الثاني بثلاث نقاط، بينما يتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب تايلاند بالمركز الرابع دون نقاط.

وتختتم الجولة الثانية بلقاء منتخبي تايلاند وكوريا الجنوبية في وقت لاحق، بينما يلعب منتخبنا مباراته الأخيرة بالدور الأول يوم الخميس القادم بلقاء منتخب تايلاند.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة كلا من مكسيم صراف، ومحمود العمر، وعبد الرحمن عرجة، وعمران خلوف، وممدوح وردة، وأحمد كالو، وألاند عبدي، وأحمد الصوفي، وأنس دهان، ومجد رمضان، ومحمد مصطفى.

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