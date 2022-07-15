تقديرات بإنتاج 141 طناً من الفستق الحلبي والتين والجوز في درعا

درعا-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا إنتاج المحافظة من الفستق الحلبي والتين والجوز بنحو 141 طناً للموسم الحالي.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس وائل الأحمد في تصريح لمراسل سانا أان المساحة المزروعة بالفستق الحلبي تبلغ 75 هكتاراً فيها 13 ألف شجرة منها 12 ألف مثمرة تنتج سنوياً نحو 11 طناً مبيناً أن لدى المحافظة نحو 15 ألف شجرة تين مزروعة ضمن مساحة تبلغ 70 هكتاراً يقدر إنتاجها السنوي بـ 75 طناً.

وأضاف الأحمد: إن المساحة المزروعة بالجوز تبلغ 21 هكتاراً فيها 5 آلاف شجرة جميعها في طور الإثمار تنتج سنوياً 55 طناً مبيناً أن الزراعة تتركز في أغلب مناطق المحافظة ولا سيما الشمالية والغربية.

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