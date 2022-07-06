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وزير الخارجية الكوبية : يؤكد متانة علاقات الصداقة والتضامن بين سورية وكوبا

2022-07-06

الجزائر-سانا

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغير بارييا متانة وعمق علاقات الصداقة والتضامن بين بلاده وسورية.

وعقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في العاصمة الجزائرية كتب رودريغيرعلى حسابه على تويتر”التقيت بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصادقنا على روابط الصداقة والتضامن التاريخية بين بلدينا والإرادة لمواصلة تعزيز العلاقات السياسية وناقشنا موضوعات ذات الاهتمام المشترك على الأجندة الثنائية والدولية.

ويزور وزيرا الخارجية السوري والكوبي العاصمة الجزائرية للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.

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