وزير الخارجية الكوبي: الحكومة الأمريكية مولت “إسرائيل” لارتكاب المجازر في المنطقة

هافانا-سانا

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل فيما يجري في المنطقة من خلال دعمها المتواصل لها بالسلاح لقتل المدنيين مشيراً إلى أن واشنطن مولت الكيان الإسرائيلي لارتكاب مزيد من المجازر في المنطقة.

وقال رودريغيز في منشور على منصة “إكس” اليوم إن “الحكومة الأمريكية هي الراعي الرئيسي للإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين بأكثر من 22.76 مليار دولار من تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وأضاف رودريغيز إن “الحكومة الأمريكية موَّلت أيضاً المجازر الإسرائيلية في فلسطين ولبنان والاعتداءات في سورية واليمن” لافتاً إلى أنه “في الوقت نفسه يعيش 38 مليون مواطن أمريكي في فقر”.

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