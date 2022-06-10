الخارجية الفلسطينية: استيلاء الاحتلال على كنيسة بالقدس عدوان لتهويد المدينة

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أملاك كنيسة الروم الأرثوذكس في باب الخليل بالقدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان وفقا لوكالة وفا الفلسطينية أن استيلاء سلطات الاحتلال على الأملاك الاسلامية والمسيحية في القدس هو عدوان متواصل لتهويد المدينة المقدسة ومقدساتها مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤءولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم.

واقتحم مستوطنون اسرائيليون قبل يومين كنيسة “الروح القدس” والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس وعبثوا بمحتوياتها وخربوا جزءا منها ونبشوا قبور الاموات والقوا القمامة في باحاتها حيث أكدت الخارجية الفلسطينية حينها أن هذا الاعتداء هو إرهاب منظم وجزء من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة لتنفيذ مخططاته التهويدية.

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