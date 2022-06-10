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إصابات جراء عمليتي طعن بسكين في مدينتين ألمانيتين

الشرطة الألمانية

2022-06-10

برلين-سانا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم إصابة عديد من الأشخاص جراء عمليتي طعن بسكين في مدينتي شتوتغارت وهام.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة قولها إن رجلاً هاجم بسكين امرأة وفتاة ومشرفاً في مدرسة ابتدائية بمدينة شتوتغارت جنوب غرب ألمانيا ما أسفر عن اصابتهم بجروح نقلوا إثرها إلى المشفى فيما لاذ المهاجم بالفرار مضيفة إن عمليات البحث عن المشتبه به ما زالت مستمرة والتحقيقات جارية لمعرفة دوافع الهجوم.

وفي حادث منفصل ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل نفذ هجوماً بسكين في جامعة هام ليبستادت في مدينة هام غرب البلاد ما تسبب في إصابة العديد من الأشخاص بجروح.

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