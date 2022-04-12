خامنئي: العمل خلال المحادثات النووية في فيينا يسير بشكل جيد

طهران-سانا

أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي أن العمل بشأن المحادثات النووية في فيينا يسير بشكل جيد.

وقال خامنئي خلال لقائه اليوم رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في إيران: “لن نؤجل أبداً برامجناً بسبب المحادثات النووية لأن مستقبل إيران غير مرتبط بنجاح تلك المحادثات أو انهيارها”.

ولفت خامنئي إلى أن الفريق الإيراني المفاوض قاوم حتى الآن مطالب الطرف الآخر في محادثات فيينا وسيستمر في ذلك مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي انتهكت الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود حالياً في هذا المجال.

وكان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي شدد السبت الماضي على أن الحكومة والفريق المفاوض لإحياء الاتفاق النووي لن يتراجعوا خطوة واحدة عن حقوق الشعب الإيراني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency