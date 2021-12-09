بدء جلسة المحادثات النووية في فيينا لمناقشة المقترحات الإيرانية

فيينا-سانا

بدأت في العاصمة النمساوية فيينا ظهر اليوم اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور رؤساء وفود الدول المفاوضة الموقعة على الاتفاق وذلك لمناقشة نصوص المقترحات الإيرانية.

وذكرت وكالة ارنا أن الاجتماعات تعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السياسيين في وزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة أربعة زائد واحد وبرئاسة علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين وإنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وكان باقري كني قال في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماعات إن إيران تواصل التعاطي الجاد وأنها عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency