الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال العنصرية بحق المسيحيين

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق المسيحيين، والتي تهدف إلى منع وصولهم إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، والاعتداء عليهم تحت حجج وذرائع واهية.

واعتبرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا، أن هذه الإجراءات التي تتكرر كل عام اعتداء صارخ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية.

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