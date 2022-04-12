الدفاع الروسية: مدفعيتنا استهدفت 6 مواقع للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

علن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن وحدات المدفعية الروسية استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكراني وقتلت أكثر من 120 عسكرياً.

وقال كوناشينكوف في بيان مساء اليوم حول أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: “استهدفت وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكراني في بلدة بوباسنا الواقعة في دونيتسك وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جندياً وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية”.

وأوضح ان القوات الجوية الروسية دمرت 38 موقعاً عسكرياً أوكرانياً من بينها مستودع ذخيرة في توشكوفكا في ضواحي لوغانسك و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية في بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب في ضواحي خاركوف.

ولفت كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق بلدتي أوتشاكوف ونيكولاييف.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الطيران العملياتي التابع للقوى الجوفضائية الروسية استهدف 32 منشأة حربية أوكرانية خلال الليلة الماضية.