الدوما الروسي: واشنطن تجبر السياسيين الأوروبيين على فعل أشياء يخسرون مستقبلهم بسببها

موسكو- سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على السياسيين الأوروبيين وتجبرهم على فعل أشياء يخسرون بسببها مستقبلهم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فولودين قوله اليوم إن الولايات المتحدة تقوم بالضغط على الدول الأوروبية والسياسيين في هذه الدول وتجبرهم على القيام بأشياء لا مستقبل لهم بعدها وأكبر مثال على ذلك ما فعلته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار فولودين إلى أن سلطات كييف لم تكن ترغب في استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في وقت سابق بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا مضيفا إنه وبسبب الضغط الأمريكي قام السياسي الألماني بتغيير موقفه وتابع:”يبدو الأمر مثيرا للشفقة ومذلا وخاصة عندما يقوم به رئيس دولة والذي كما اتضح أنه ليس مستقلا بقراراته”.