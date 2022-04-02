جهرمي: أمريكا أظهرت عداءها للشعب الإيراني في جميع الظروف

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة وعدم سماح واشنطن لمنشد إيراني بالدخول إلى أراضيها تحت ذرائع واهية يظهر مجدداً عداوة أمريكا للشعب الإيراني في جميع الظروف.

وفي تغريدة له اليوم عبر حسابه الخاص على تويتر كتب بهادري جهرمي “إن حكومة الولايات المتحدة التي تحمل سجلاً واضحاً لانتهاك المعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان أظهرت مرة أخرى وفي نفس الوقت الذي تدعي فيه حسن النية أنها معادية للشعب الإيراني في جميع الظروف وذلك من خلال فرضها إجراءات حظر جديدة وعدم سماحها لمنشد إيراني بالدخول تحت ذرائع كاذبة”.

وكان المنشد الإيراني علي رضا قرباني متوجهاً إلى مدينة إرفاين في ضواحي لوس أنجلوس لإقامة حفل موسيقي فيها بمناسبة النوروز إلا أن رجال حرس الحدود الأمريكيين بمطار تورنتو الدولي لم يسمحوا له بالسفر وبعد اجتياز قرباني مرحلة تأكيد صلاحية التأشيرة وصعوده إلى الطائرة تم إنزاله من على متنها وإلغاء تأشيرته بعد أربع ساعات من الاستجواب.

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