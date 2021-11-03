ريابكوف: الأزمة بين موسكو وواشنطن أكثر خطورة من الحرب الباردة

موسكو-سانا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأزمة الحالية في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها أكثر خطورة من الحرب الباردة.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله اليوم في منتدى “حوار فورت روس” على الإنترنت من نيويورك إن “العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة في أزمة صعبة ومعقدة للغاية وهي تحمل مخاطر كبيرة” مضيفاً “في بعض الاتجاهات وصل التوتر إلى درجة تجاوز فيها الوضع السيئ الذي مر به بلدانا خلال الحرب الباردة”.

ولفت ريابكوف إلى أن الأمر الآن أكثر خطورة لأنه في الوقت السابق كانت هناك أطر وقواعد واضحة تحكم التعامل بين الجانبين أما الآن فيوجد الكثير من عدم اليقين حول كل ذلك.

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية تأزماً خلال الفترة الأخيرة بسبب السياسات التي تتبعها الإدارة الأمريكية واتباع نهج العقوبات الأحادية ومحاولات الهيمنة.