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شمخاني: الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد صلاحيته

2021-11-03

طهران-سانا

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد صلاحيته وهو غير مستعد لتقديم أي ضمانات بخصوص المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وقال شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر “إن إجراءات الحظر مستمرة.. واقتصاد الشعب الإيراني أخذ كرهينة.. وبالتالي إذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المفاوضات حول الاتفاق النووي واضحة منذ البداية”.

ولفت شمخاني إلى أن “قوة المقاومة الإيرانية الشاملة مبنية على أساس القدرات المحلية” مشيراً إلى أن “العلماء الإيرانيين ورغم كل شيء يواصلون الأنشطة النووية القانونية”.

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا خلال الأشهر الماضية عدة جولات من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تتهرب من التقيد بالتزاماتها حيال الاتفاق.

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