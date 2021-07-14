مشاركون في معرض فود إكسبو: جودة المنتجات الغذائية السورية جواز سفرها للمستهلكين

دمشق-سانا

شهد معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2021 حضوراً لافتاً من كبرى الشركات الصناعية الغذائية السورية وقدم منتجات مختلفة تراعي المواصفات القياسية السورية فبات وجهة للراغبين باستيراد المنتجات الغذائية السورية.

سمير قادري وكيل شركة تختص ببيع المواد الأولية أشار إلى أن شركته تخدم مختلف المعامل الغذائية من خلال تزويدها بالمنكهات الغذائية الطبيعية والصنعية مبيناً أن وجوده في المعرض ضروري حتى تتمكن الشركة من إثبات نفسها كشريك للقطاع الغذائي في تأمين المواد الأولية مؤكداً أن جودة المنتجات الغذائية السورية جواز سفرها للمستهلكين.

أما مازن دركل مدير الإنتاج بشركة لصناعة الآلات والماكينات الخاصة بإنتاج السلع الغذائية فلفت إلى أن المعرض يتمتع بحضور قوي وسمعة طيبة لجهة الطيف الواسع من المنتجات المعروضة فيه ما جعل أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية أقرب من عملائهم مشيراً إلى أن آلات التغليف في الشركة حاصلة على براءة اختراع سورية في حين صنعت كل أجزائها وبرامجها بأيد وطنية.

من جهته رأى إياد الأسدي مدير المبيعات في شركة طباعة وتغليف ضرورة المشاركة في المعرض للتعرف على منتجات الشركات المنافسة ولذلك فإن الشركة التي يعمل فيها تشارك للمرة الثانية في هذا المعرض مبيناً أن الشركة تقدم منتجات التغليف للمواد الغذائية وغيرها التي تحمي المنتج من التلف والفساد وتحقق المواصفات السورية والعالمية.

ويسهم المعرض بشكل كبير في الترويج للمنتجات السورية وتسويقها وفق ما أكده عامر الحلبي مدير المبيعات في شركة خاصة بصناعة المعكرونة موضحاً أن مشاركتهم بالمعرض تهدف إلى تذكير العملاء بمنتجهم المصنوع من القمح السوري وتقديم وعرض الأصناف الجديدة منها.

وعن جناح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالمعرض أوضحت الدكتورة رائدة أيوب مديرة التنمية الريفية الزراعية الأسرية بالوزارة أنه يقدم منتجات ريفية يدوية طبيعية مصنعة بأيدي الأسر الريفية وفقاً للمواصفات القياسية السورية ومعايير جودة وأمن الغذاء مبينة أن الغاية من المشاركة هي إطلاق ماركة “ريفية” التي اعتمدتها الوزارة لمنتجات الأسر الريفية لتشجيعها ودعمها واستمرار إنتاجها بالزراعة والتصنيع والتسويق.

الكيميائية براءة حداد مشرفة قسم الجودة في معمل للصناعات الغذائية اعتبرت المشاركة فرصة للقاء بين الشركات المحلية وخلق منافسة اقتصادية حقيقية بين جميع القطاعات الغذائية تدعم الاقتصاد الوطني مبينة أن وجود شركات تقدم المواد الأولية خلق حالة من الاطمئنان لدى المشاركين بأن المواد الأولية لمنتجاتهم موجودة ومتوافرة وتحقق معايير الجودة المطلوبة للتصدير.

بدوره أوضح شوكت العلي مدير شركة لصناعة الكونسروة أن الشركة عضو مشارك وفاعل في المعرض منذ 10 سنوات وتصدر منتجاتها إلى 22 بلداً مبيناً أن المشاركة الحالية تهدف إلى طرح المنتجات الجديدة والتعرف على المنافسين ولا سيما أن المنتج السوري مطلوب عالمياً بينما رأى محمد داود صاحب شركة لصناعة المواد الغذائية أن معظم الشركات الزائرة باتت تفضل المنتجات الوطنية لكونها تحقق المعايير المطلوبة.

كما عبر عدد من الزوار عن سعادتهم بالعروض التفصيلية التي تم تقديمها في المعرض لكل ما يتم إنتاجه من مواد غذائية وآلات تصنيع.

وينظم المعرض مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية وتشارك فيه نحو 80 شركة من كبرى الشركات الصناعية الغذائية السورية ويستمر لغاية الـ 16 من الشهر الجاري.

طارق السيد-أحمد سليمان