جمعية الصداقة الأوكرانية السورية: نجاح الانتخابات الرئاسية في سورية دلالة واضحة على الإرادة القوية للشعب السوري

مينسك-سانا

أكد مجلس إدارة جمعية الصداقة الأوكرانية السورية أن نجاح الانتخابات الرئاسية في سورية دلالة على الإرادة القوية للشعب السوري وانتصاره بفضل جيشه الباسل على الإرهاب والدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة التي دعمت التنظيمات الإرهابية على مدى عشر سنوات.

وأعرب الرئيس الفخري للجمعية والنائب البرلماني السابق الجنرال المتقاعد دمانسكي أناتولي ايفانفتش والعضو المراسل في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا غراتشوف اليغ اليكسييفتش في برقية تهنئة بمناسبة فوز الرئيس بشار الاسد في الانتخابات الرئاسية عن دعمهم وتضامنهم مع سورية وشعبها في ظل قيادته من أجل وحدتها وسيادتها ولاسيما في الحرب الكونية والمؤامرة العالمية من قبل القوى الرجعية بقيادة الولايات المتحدة .

وأكدوا خلال البرقية على أن الاستحقاق الدستوري أظهر ثقة الشعب السوري دستورياً وديمقراطياً بانتخاب الرئيس بشار الأسد وصحة الاستراتيجيات والتكتيكات التي تم اختيارها للنضال من أجل الحرية والسلام والاستقرار لسورية إضافة إلى صحة السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى السلام في سورية والشرق الأوسط مشددين على أن الشعب السوري بقيادة رئيسه المنتخب قادر على إعادة سورية إلى وضعها الطبيعي مؤكدين في الوقت نفسه على أن أوكرانيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإحياء أواصر الصداقة والتعاون مع سورية على أساس الاحترام المتبادل والصداقة.