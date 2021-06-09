إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية بولاية تكساس عقب إطلاق نار

واشنطن-سانا

أفادت صحيفة “سان أنطونيو نيوز إكسبرس” بأن حادث إطلاق للنار وقع في قاعدة سان أنطونيو لاكلاند بولاية تكساس الأمريكية وأنه تم فرض إغلاق كامل عقب الحادث.

وقال مصدر من القاعدة العسكرية للصحيفة إن “إطلاق النار لم يكن ناتجاً عن تدريب عسكري وأن مطلق النار لا يزال نشطاً وطليقاً”.

وفي تغريدة على تويتر طلبت قيادة القاعدة من الأفراد والضباط “تنفيذ إجراءات الإغلاق على الفور والاختباء”.

وتعتبر قاعدة لاكلاند مركز التدريب الأساسي للقوات الجوية الأمريكية وتوفر أيضاً مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.