وزير الدفاع البلغاري يكرم المصور السوري العالمي بهجت اسكندر على أعماله

بودابست-سانا

كرم وزير الدفاع البلغاري ويوردان بوتشكوف ورئيس الأقلية البلغارية في مدينة كشكميت والبرفسور فينلين شورالوف من الأكاديمية البلغارية ولجنة المحاربين القدامى البلغارية المصور السوري العالمي بهجت اسكندر على أعماله الفنية الرائدة في مجال التصوير الضوئي.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمناسبة مرور 75 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على الفاشية.

يشار إلى أن الفنان اسكندر شارك في الكثير من المعارض الدولية في أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وحصل على أكثر من 100 جائزة بالتصوير الضوئي ونال وسام الاستحقاق بدرجة فارس من رئيس جمهورية المجر عام 2008 كما نال وسام الاستحقاق بدرجة ضابط عام 2012 وحصل في 2019 على أعلى وسام وزاري يعطى في بلغاريا.