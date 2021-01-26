اللواء باقري يعلن نجاح التدريبات العسكرية الإيرانية

طهران-سانا

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة أجرت في غضون 15 يوماً 10 تدريبات ناجحة في أنحاء البلاد.

وأوضح باقري في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس أن التدريبات العسكرية المذكورة أثبتت جهوزية القوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات ولا سيما تلك التي صدرت عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال الشهرين الأخيرين.

وأوضح باقري أن إجراءات استثنائية جرت في هذه التدريبات وكان قسم منها يجري للمرة الأولى لافتاً إلى أن التدريبات أظهرت للعالم والأعداء في الواقع قدرات واستعدادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة وعززت الروح المعنوية للشعب الإيراني وبثت اليأس لدى الأعداء.

وكان باقرى أكد أول أمس جهوزية القوات المسلحة الإيرانية التامة للرد الحاسم على أي تهديد يمس أمن واستقرار البلاد.