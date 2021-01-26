إصابة 200 من عناصر الحرس الوطني الأمريكي بكورونا

واشنطن-سانا

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال وليام ووكر اليوم أن 200 من عناصر الحرس ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بعد نقلهم لواشنطن إثر أحداث اقتحام الكونغرس مشيراً إلى أنهم يخضعون للعلاج حالياً.

وأعرب ووكر عن صدمته وفق ما ذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية من تسجيل هذا العدد من الإصابات مشيراً إلى أن أن كل العناصر كانوا يتبعون بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتجنب انتشار انتقال العدوى أثناء انتشارهم في واشنطن.

يذكر أنه تم حشد الآلاف من عناصر الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من الشهر الجاري لتأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي.