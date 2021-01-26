بايدن: أهمية التعاون مع روسيا حول معاهدة ستارت 3

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أهمية التعاون مع روسيا حول معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية “ستارت 3”.

وأعرب بايدن في مؤتمر صحفي اليوم نقلته رويترز عن رغبة بلاده بتمديد معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع روسيا رغم ما وصفه بـ “قلقها” بشأن توقيف السياسي الروسي أليكسي نافالني.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أعلنت في وقت سابق اليوم أن بايدن “سيبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة بينما يبحث الرد على توقيف نافالني”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء إدارة بايدن مفاوضات مع روسيا حول تمديد النسخة الثالثة من معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مدة 5 سنوات إضافية.