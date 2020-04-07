أسواق حلب اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوريل يدعو لرفع الإجراءات القسرية التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية وإيران وفنزويلا وكوريا الديمقراطية
2020-04-07
اللجنة المصرية للتضامن مع الشعب السوري: الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية جريمة كبرى
2020-04-06
تشارنوغورسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2020-04-06
الأمن العراقي يعتقل إرهابيين قبل هربهما باتجاه الحدود السورية
2020-04-04
برلماني سلوفاكي: استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة من الغرب على سورية جريمة ضد الإنسانية
2020-04-04
برلمانية مصرية: أي انتهاك لسيادة سورية جريمة ضد القانون الدولي
2020-04-03
كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية
2020-04-02
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2020-04-07
إصابة 4 عمال بحروق وإصابات طفيفة نتيجة حريق في وحدة تحسين البنزين بمصفاة بانياس
2020-04-06
جهود ومبادرات أهلية في المحافظات للمساهمة بالتصدي لفيروس كورونا
2020-04-06
المؤسسات الخدمية في المحافظات.. حملات تعقيم ونشر التوعية للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-06
حلب.. إلزام سائقي السيارات وعمال المرافق الخدمية بارتداء الكمامات والقفازات اعتباراً من يوم غد
2020-04-06
السورية للتجارة: مطالب بتأمين تشكيلة أكبر من المنتجات وجهود لتأمين احتياجات السوق المحلية بأسعار مقبولة
2020-04-06
أسواق دمشق (صور)
2020-04-06
رياضة
وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا
2020-04-06
رابطة الدوري الإيطالي توصي بخفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس كورونا
2020-04-06
تأجيل بطولة إندونيسيا للريشة الطائرة بسبب كورونا
2020-04-06
فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة من لاعبيه من فيروس كورونا
2020-04-05
اتفاق سري بين برشلونة والبرازيلي نيمار لعودة اللاعب إلى برشلونة
2020-04-05
ليفربول يرحب بقرار رابطة الدوري الإنكليزي بعدم استئناف الدوري الإنكليزي حالياً
2020-04-04
الفرنسي ديمبيلي يقترب من العودة إلى الملاعب مع فريقه برشلونة
2020-04-04
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2020-04-07
المالية تنهي الاتفاقات الموقعة مع منشآت الإطعام السياحية لتخفيف الأعباء المالية عنها
2020-04-07
صحيفة إسبانية تحذر من انهيار الاقتصاد الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا
2020-04-06
الاقتصاد: تخليص البضائع بصور الوثائق الأصلية لشهرين من الآن لتسهيل تأمين الاحتياجات
2020-04-06
افتتاح صالتين جديدتين للسورية للتجارة بريف دير الزور
2020-04-06
ما هي أسباب عدم تشميل مصرفي التسليف والتوفير قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط؟
2020-04-06
ارتفاع أسعار الذهب
2020-04-06
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