ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

عواصم-سانا

كشفت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى 99225 اليوم وذلك بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

ونقلت رويترز عن المعهد قوله إن عدد الوفيات في المانيا زاد أيضا 173 حالة ليصبح 1607 وفيات ارتفاعا من 92 وفاة أمس.

وفي روسيا وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم إلى 1154 حالة جديدة وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7497 شخصا.

وفي كندا ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 16 ألفا و600 إصابة حسب آخر البيانات فيما بلغ عدد الوفيات 320 شخصا.

وفي فنلندا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2176 إصابة مؤكدة بـ “كوفيد 19” و27 وفاة حتى اليوم بينما مددت الحكومة الفنلندية الضوابط الحدودية التي تقيد السفر من وإلى البلاد حتى الـ 13 من أيار المقبل في حين بلغت أرقام المصابين في السويد 7206 أشخاص و477 وفاة.

بدورها أعلنت نيوزيلندا عن تسجيل 32 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1160 حالة بينما تعافى 241 شخصا.

وفي البرازيل أعلنت السلطات تسجيل 67 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 553 وعدد الإصابات إلى 12 ألفا.

وفي كوريا الجنوبية ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 10331 بعد أن سجلت 47 إصابة جديدة أمس.

وفي باكستان ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 52 والإصابات إلى 3292 فيما سجلت افغانستان 54 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 424.

بدورها ذكرت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع إلى 114 فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4421 حالة.

وفي الدول العربية اعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 371 فيما أعلن العراق ارتفاع مجموع الإصابات إلى اكثر من 1031 بينما بلغت حالات الوفاة 64 حالة مقابل شفاء 344 حالة.

وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1141 والوفيات إلى 83.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 2752 اصابة و38 حالة وفاة فيما سجلت الامارات 2067 حالة اصابة حتى اليوم و11 حالة وفاة وفي قطر 1832 حالة إصابة والبحرين 756 إصابة وأربع وفيات في كلا البلدين والكويت 665 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة.

وفي اليابان أعلن رئيس الوزراء شينزو أبي اليوم حالة الطوارئ في البلاد على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

بدوره أعلن مجلس الأمن الدولي عن نيته عقد أول اجتماع له حول الفيروس يوم الخميس المقبل وفق ما أفاد به دبلوماسيون.