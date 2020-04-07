تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم بفضل مؤشرات على تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا رغم أن المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للجائحة حدت من خسائر المعدن.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب هبط 5ر0 بالمئة ووصل إلى 26ر1654 دولاراً للأوقية “الأونصة” في التعاملات الصباحية وذلك بعد صعوده إلى ذروة شهر عند 40ر1671 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 4ر2 بالمئة مسجلاً 30ر2206 دولارات للأوقية في حين تقدم البلاتين واحداً بالمئة ووصل إلى 33ر742 دولاراً فيما قفزت الفضة 7ر1 بالمئة ووصلت إلى 24ر15 دولاراً للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها فيما يربو على ثلاثة أسابيع.