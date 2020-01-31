ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين الى 213 حالة

بكين-سانا

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين اليوم إلى 213 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الهيئة الوطنية للصحة في الصين قولها اليوم في بيان أن “عدد الإصابات المؤكدة بالصين وصل الى 9692 حالة وأن هناك 1527 مصاباً بوضع حرج كما أن هناك اشتباها بإصابة 15238 شخصا بالفيروس”.

وأشار البيان إلى أن 171 شخصا تعافوا من المرض حيث تم إخراجهم من المستشفيات.

وكانت إحصائية سابقة أفادت بوفاة 170 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين قادرة على إحتواء فيروس كورونا والقضاء عليه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ خلال مؤتمر صحفي اليوم “بعد تفشي فيروس كورونا الجديد اتخذت الحكومة الصينية تدابير صارمة وشاملة للوقاية والسيطرة على الوباء”.

من جهتها أعلنت العديد من المقاطعات والبلديات الصينية تعافي المزيد من المرضى المصابين بالفيروس ومغادرتهم للمستشفيات.