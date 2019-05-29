الجيش يدمر بضربات مركزة آليات وأوكاراً لإرهابيي (النصرة) بريف إدلب الجنوبي

حماة-سانا

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري آليات وأوكاراً لإرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة كفرسجنة وقرية البارة بريف إدلب الجنوبي وذلك رداً على خرقهم المتواصل لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش نفذت ضربات مركزة بالأسلحة المناسبة طالت تحصينات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في بلدة كفرسجنة وقرية البارة إلى الشمال منها بريف إدلب الجنوبي.

وبين المراسل أن الضربات أسفرت عن تدمير أوكار وآليات بعضها مزودة برشاشات للتنظيم التكفيري وإيقاع عدد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية في محيط بلدات مورك والزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين.