الفتوة يفوز على الجيش في الجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الفتوة على الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل أهداف الفائز مصطفى جنيد ومحمد مالطا وزيد غرير، بينما سجل للجيش محمد الواكد.

وتستكمل هذه الجولة مبارياتها غداً بلقاء الوحدة وجبلة على ملعب الجلاء بدمشق، وحطين والحرية على ملعب الباسل باللاذقية، والساحل مع الطليعة على ملعب الصالة الرياضية بطرطوس، والاتحاد أهلي حلب مع تشرين بملعب الحمدانية في حلب، والكرامة مع الوثبة على ملعب الباسل في حمص.

محمد الرحيل

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