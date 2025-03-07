قطر تؤكد دعم كل ما تتخذه الحكومة السورية لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن

الدوحة-سانا

أدانت قطر الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا مؤكدة دعم كل ما تتخذه الحكومة السورية لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم: “تدين دولة قطر بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

وأضافت: نؤكد تضامن دولة قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد .

وجددت الوزارة دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

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